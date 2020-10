Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca marti vor fi validate, in cadrul Comitetului Politic National, listele de candidati ale partidului pentru alegerile parlamentare.



"Toate aceste decizii (legate de listele pentru alegerile parlamentare - n.r.) o sa le luam in forurile politice ale partidului. Maine (luni - n.r.) avem o sedinta de Birou Permanent National si marti vom valida listele in cadrul Comitetului Politic National", a spus Ciolacu, intr-o conferinta de presa desfasurata duminica la sediul central al PSD.



El a adaugat ca atat pentru listele de la Bucuresti,…