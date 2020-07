Liderul interimar PSD s-a declarat „suparat” de faptul ca Robert Negoița nu vrea sa candideze din partea PSD pentru un nou mandat de primar al Sectorului 3, liderul social-democrat spunand ca este o pierdere pentru partid decizia edilului. „Si eu sunt suparat. Eu am vazut totul nuantat, Robert Negoita ramane in PSD. E o decizie personala. Imi pare rau. Eu am avut si am in continuare o comunicare buna cu Robert, chiar eram prieteni. Sper sa fim prieteni in continuare. Cred ca a fost o decizie pripita. Dar mai este pana la alegeri”, a declarat Marcel Ciolacu, la Digi24. Intrebat daca faptul ca Negoita…