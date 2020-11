Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca "toata Romania va intra din nou in stare de urgenta si carantina", dar ca acest lucru se va intampla dupa alegeri. "Din masurile luate pana acum de actualul guvern (...) mai mult ca sigur ca vom avea un blocaj in sistemul sanitar si mai mult ca sigur ca la un moment dat decizia va fi de a intra toata Romania din nou in stare de urgenta si in carantina. Pentru ca nu se ia nicio masura coerenta sa stopam acest trend ascendent in care ne aflam in acest moment. (...) Noi ne-am trezit in aceasta situatie pentru ca nu am avut niciun fel de preventie.…