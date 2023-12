“Ma bucur in primul rand, ca avem bugetul pe 2024, votat de Parlament, cu aproape 300 de voturi, deoarece de acest buget depind veniturile a peste 12 milioane de romani, venituri care cresc anul viitor. Daca scandalul din Parlament este pretul pe care a trebuit sa-l platesc eu ca premier pentru ca pensionarii sa-si primeasca la timp in ianuarie pensiile indexate, imi asum aceasta problema fara nicio ezitare. Sarcina mea ca prim-ministru este sa ma asigur ca in 2024 banii din buget ajung acolo unde este nevoie. Iar acest buget ofera garantia ca vom continua in acelasi ritm santierele de autostrazi,…