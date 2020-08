Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro România, Victor Ponta, sugereaza un "blat" la votul de luni la moțiunea de cenzura a PSD, sustinând ca rezultatul a fost negociat deja si ca premierul Ludovic Orban si "gasca" vor ramâne în functii. În replica, liderul PSD, Marcel Ciolacu,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca moțiunea de cenzura nu va trece și asta pentru ca exista un blat intre PNL și PSD. In replica, liderul PSD, Marcel Ciolacu, arata ca nu exista niciun blat și ii indeamna pe cei de la Pro Romania sa se țina de cuvant și sa voteze moțiunea.Citește…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca exista suficiente voturi ca motiunea de cenzura, care va fi votata in plenul reunit de luni al Parlamentului, sa treaca. El a precizat ca si fara alesii UDMR, exista numarul necesar pentru ca Guvernul Orban sa pice. Acesta nu a exclus depunerea unei alte…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, document care se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor".…

- Marcel Ciolacu susține ca moțiunea de cenzuta impotriva Guvernului va trece. Președintele PSD estimeaza ca 252 de parlamentari vor vota documentul. ”Cred ca e un moment 0 in care nu mai exista gri in Parlament. Exista alb și negru. Acest guvern trebuie sa plece.”, a spus Ciolacu.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat ca luni, 17 august, va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban.Prezent la lansarea candidatilor la Primaria Capitalei si la primariile de sector, Marcel Ciolacu a declarat ca "maine, PSD va depune moțiunea…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune ca formatiunea sa nu va semna o motiune de cenzura, despre care afirma ca nu este oportuna in "perioadele cand sunt alte probleme"."Noi nu vom semna o motiune de cenzura, asta e suta la suta. Mai departe, mi-e greu sa spun ca in acest moment discutam despre o... doar…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat convins marti seara ca Guvernul Orban va fi demis prin motiune de cenzura, sustinand ca si USR va vota un astfel de document. "Oricum cade la motiune. (...) Chiar daca ma inteleg eu sau nu ma inteleg cu Victor Ponta, poate Victor…