Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca romanii au iesit in strada "din disperare, din saracie" si pentru ca s-au saturat "de aberatiile" guvernantilor.



"Nu mai incercati sa vedeti politizare acolo unde e doar disperare, saracie si sila pentru modul in care guvernati. Nu pedepsiti un popor intreg pentru ca nu sunteti voi in stare sa inchideti 5 cluburi care nu respecta regulile. Nu e vina oamenilor ca ati pus statul roman in genunchi si nu sunteti in stare de nimic! Lumea a iesit in strada din disperare, din saracie si pentru ca s-a saturat de voi si de aberatiile voastre!…