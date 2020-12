Ciolacu le promite liberalilor „bătăi pe tot terenul” „Ați pierdut alegerile. Romanii v-au trimis acasa pentru ca ați mințit. Pentru ca v-ați batut joc de o țara intreaga. Dar nu ați ințeles nimic. De doua saptamani romanii va privesc siderați cum va sfașiați intre voi pentru scaunele voastre, pentru bani și pentru putere. De aceea v-ați pus un premier de paie. Sa nu va incurce planurile. Cred ca pana și mocheta din birou v-au ales-o ei, domnule Cițu”, a declarat liderul PSD in discursul sau. ORBAN, enervat de cei care l-au huiduit pe CIȚU in Parlament! Ținta: SIMION de la AUR Marcel Ciolacu i-a spus premierului desemnat ca a venit in Parlament… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

