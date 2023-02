Ciolacu lasă deschisă ușa coaliției: „Cred că putem creiona, în viitor, şi din 2024 o coaliţie, dacă nu chiar o alianţă” Liderul PSD a precizat, intrebat daca social democrații va merge impreuna cu PNL la cele patru seturi de alegeri de anul viitor, ca poate exista o coalitie si din 2024, daca nu chiar o alianta. Liderul social-democratilor a mai explicat ca nu au existat discutii cu liberalii privind un candidat comun la alegerile prezidentiale, insa ca om politic nu exclude nimic. Chestionat daca va candida la prezidentiale, Ciolacu a raspuns: „In politica nu excluzi nimic”, dar a adaugat ca „in acest moment nu cred ca prioritatea romanilor este candidatura mea sau candidatul comun al PSD si PNL”. Citește și:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

