Stiri pe aceeasi tema

- Bașcalie pe tema candidatului PSD la viitoarele alegeri prezidențiale. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ironic, joi, dupa conferinta de alegeri a Organizatiei Judetene PSD Dolj, ca și ministrul Agriculturii, Petre Daea, e luat in calcul. „Sa stiti ca si domnul ministru Daea care este langa mine…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ironic, joi, dupa conferinta de alegeri a Organizatiei Judetene PSD Dolj, ca „si domnul ministru Daea care este langa mine nu este de neglijat ca si candidat pentru Presedintele Romaniei”.

- Marcel Ciolacu a declarat ca atunci cand ministrul Muncii Marius Budai a anuntat ca vor fi majorate pensiile, unii au dorit ca acesta sa fie dat afara din Guvern. Liderul social-democratilor a adaugat ca, intre timp, nu poate decat sa se bucure ca „si PNL-istilor le curge prin prin vene sange PSD-ist",…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in cadrul conferintei de alegeri a Organizatiei Judetene PSD Dolj, ca „nu vom permite niciodata ca termocentrala de la Ișalnița sa se inchida și sa ajunga la fier vechi”, dand exemplul ca „in Germania un parc eolian construit in 2001 este acum in curs…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca, de cand a intrat in sala conferinței PSD Dolj, a crezut ca este la Gala Bute. „Claudiu eu nu o sa fiu sponsor la conferința ta“, a spus Ciolacu la inceputul discursului. „Nu a fost dragoste la prima vedere, dar acum este o prietenie, dar și o relație…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat la Craiova ca liberalii nu au știut sa gestioneze bine finanțele țarii, precizand ca așteapta din partea procurorilor DNA sa faca lumina in acest caz. „Ce ma deranjeaza azi este ca unii din partenerii nostri de guvernare incearca sa uite adevarul. Cateodata incearca…

- Satenii romani au redus tot ce se putea din punct de vedere al consumului electric, pe fondul crizei energetice și al recomandrilor UE. In satul romanesc liniștit Vasilați, unde majoritatea caselor sunt incalzite cu lemne, oamenii iși fac griji pentru facturile de energie, chiar daca romanii consuma…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca plafonul pentru consumul de energie electrica trebuie sa fie in timp real. „Nu pot sa iti cer sa faci economie si tu vei beneficia de aceasta economie peste 12 luni. Este un non-sens”, a explicat liderul PSD. „Plafonul este in discutie in acest moment in coalitie. Au fost…