Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a lansat, sambata, ideea comasarii alegerilor locale cu cele parlamentare, pe fondul epidemiei de coronavirus. El a declarat, in cadrul unei vizite in comuna Sendriceni din judetul Botosani, ca organizarea in comun a alegerilor ar face ca…

- Ministerul de Interne anunta ca in urmatoarea sedinta de Guvern vor fi aprobate doua noi acte normative necesare pentru derularea alegerlor din 27 septmbrie si da asigurari ca ”atat alegerile locale, cat si cele parlamentare se vor organiza in conditii de deplina legalitate, siguranta sanitara si corectitudine…

- Ministrul Finantelor a declarat ca a alocat 1 miliar de lei pentru alegerile locale, iar pentru cele parlamentare 1,3 miliarde. Florin Citu a acuzat PSD ca, dupa ce 8 luni a jucat poker cu sanatatea romanilor, acum vor amanarea alegerilor pentru ca stiu ca le vor pierde. „SUA va ține alegerile,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca sunt șanse foarte mici ca alegerile locale din septembrie sa aiba loc, scrie G4media. Totuși, recunoaște ca e prematur sa se discute despre o posibila amanare a alegerilor.Prim-vicepreședintele PNL crede ca efectele la care s-ar ajunge daca alegerile…

- PSD, ALDE și UDMR au depus un proiect de lege prin care Parlamentul urmeaza sa stabileasca data alegerilor parlamentare, nu Guvernul, pe modelul legii privind alegerile locale. Initiatorii, Marcel Ciolacu, Calin Popescu Tariceanu si Cseke Attila, afirma ca potrivit Legii nr. 84/2020, mandatele autoritaților…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu și șeful senatorilor UDMR, Cseke Attila, au inregistrat in Senat un proiect de lege care prevede ca data alegerilor parlamentare nu va mai fi stabilita de Guvern, ci de Parlament. O soluție similara s-a ales pentru alegerile…

- "Președintele Klaus Iohannis are un rol esențial acum - trebuie sa cheme la consultari urgent toate partidele parlamentare, medici și epidemiologi și sa decida amanarea alegerilor”, a scris deputatul USR Ionut Mosteanu pe Facebook. E OFICIAL! Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie. Klaus…

- Gabriela Firea a facut aceasta declarație in contextul alianțelor electorale pe care PSD dorește sa le realizeze inainte de alegerile locale și parlamentare cu Pro Romania și ALDE. Discuțiile cu formațiunile conduse de Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu au ajuns intr-un impas, spune Firea, care…