Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu susține ca, dupa 16 ani de la semnarea tratatului de aderare a Romaniei la UE, actualii guvernanți nu sunt in stare sa trimita CE un plan coerent in privința PNRR.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu transmite duminica, la implinirea a 16 ani de la semnarea tratatului de aderare a Romaniei la UE, ca actualii guvernanți nu se ridica la inalțimea predecesorilor și sunt pe cale sa rateze șansa istorica oferita de PNRR. „Astazi se implinesc 16 ani de la semnarea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a scris joi o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in care se plange de „derapajele nedemocratice” ale Guvernului. Președintele PSD le cere președintei Comisiei și vicepreședintelui Frans Timmermans sa ia „poziții publice” pentru ca cetațenii…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, i-a trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Layen, prin care „atrage atenția asupra derapajelor nedemocratice ale actualului Guvern manifestate prin politizarea fondurilor publice, a finanțarii europene și a funcțiilor publice din Romania”. „Președintele…

- Președintele ISO Mediu Brașov, Gheorghe Sucaciu, a transmis un comunicat de presa in care explica necesitatea unui Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) in județul Brașov. Gheorghe Sucaciu prezinta in comunicat care sunt obiectivele in realizarea acestui proiect și explica, cum se vor concretiza…

- Premierul Florin Cițu s-a „batut” sambata cu pumnul in piept in legatura cu bugetul, dupa vizita la Bruxelles, acuzand in același timp PSD. Marcel Ciolacu n-a stat pe ganduri și i-a dat o replica aspra. Premierul a vorbit despre discuția pe buget de la Bruxelles, spunand totodata ca nu este dispus sa…

- ”Datele noastre preliminare arata ca este corect tot ceea ce mii de sindicaliști striga de la inceputul anului in strada. Ca #austeritatea lui Cițu este o minciuna! Ca este inuman și umilitor sa majorezi salariul minim cu 25 de bani pe ora intr-o țara unde 50% dintre salarii sunt intre 1.300 și 1.600…

- ”Datele noastre preliminare arata ca este corect tot ceea ce mii de sindicaliști striga de la inceputul anului in strada. Ca #austeritatea lui Cițu este o minciuna! Ca este inuman și umilitor sa majorezi salariul minim cu 25 de bani pe ora intr-o țara unde 50% dintre salarii sunt intre 1.300 și 1.600…