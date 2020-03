Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii transmite din nou premierului Ludovic Orban ca parlamentarii social-democrați nu vor participa „la mascarada pusa in scena de PNL” din Parlament, pana cand CCR nu va da o decizie pe posibilul conflict juridic intre Președinție și Parlament privind desemnarea pentru a doua oara a liderul PNL…

- Curtea Constituționala va discuta, pe 24 februarie, sesizarea conflictului intre președintele Klaus Iohannis și Parlament privind desemnarea pentru a doua oara a lui Ludovic Orban in funcția de premier, au declarat surse ale instituției. Marcel Ciolacu, despre planul PSD: "Suntem pregatiti…

- "Referitor la cererile presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului de solutionare a a conflictului dintre Presedintelui Romaniei si Parlamentului Romaniei s-a stabilit ca pana la 14 februarie partile sa isi exprime punctul de vedere. Termenul pentru sedinta de judecata se stabileste ulterior",…

- "Va guverna Romania in continuare, din acest moment in joc intra Presedintele Romaniei, In acest moment, eu cred ca privind ce s-a intamplat in Parlament, vom avea alegeri anticipate." , a explicat Rares Bogdan, in cazul in care motiunea trece. "PNL va continua sa ramana responsabil in fata…

- Parlamentarii liberali vor vota la vedere impotriva motiunii de cenzura depuse de PSD, a declarat, miercuri, premierul Ludovic Orban, presedintele PNL. "Parlamentarii PNL vor vota la vedere impotriva motiunii de cenzura initiate de PSD. Am stabilit strategia la aceasta motiune de cenzura. Asteptam…

- Actualizare 11:40. Fostul președinte Traian Basescu a declarat intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca este de parere ca Guvernul Orban nu va pica. Actualizare 11:15. Ședința PSD s-a terminat. Actualizare 10:50. Victor Ponta s-a hotarat și a anunțat ca Pro Romania voteaza moțiunea de cenzura. „Dupa…

- Marcel Ciolacu a anunțat, duminica, ca PSD va depune o moțiune de cenzura în urmatoarea sesiune parlamentara împotriva Guvernului PNL. Liderul interimar al PSD invoca conflictul juridic dintre Parlament și Executiv și precizeaza ca Ludovic Orban ar trebui sa își dea demisia, potrivit…

- Sedinta Camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei incepe la ora 12.00.Aceasta sedinta comemorativa are o semnificatie simbolica, fiiind pentru prima data cand Parlamentul Romaniei comemoreaza Revolutia din 1989 la data inceperii acesteia la Timisoara si nu la data evenimentelor care…