Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, luni, ca unele prevederi din proiectul de ordonanta privind masurile fiscale ”pot genera disfunctionalitati majore in activitatea sistemului judiciar, fiind necesar sa se prevada expres ca acestea nu se aplica in cazul institutiilor din sistemul judiciar”. Mai mult, Ministerul Justiției, propune suplimentarea numarului maxim de posturi pentru Ministerul […] The post Ciolacu iși pune in cap Justiția. CSM: Reducerile bugetare vor duce la desființarea de instanțe și Parchete. Ministrul Justiției cere inca 138 de posturi appeared first on Știri…