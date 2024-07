Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit joi, la Palatul Victoria, in vizita de ramas bun, pe ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, care isi incheie misiunea diplomatica in tara noastra. Cu acest prilej, Marcel Ciolacu i-a multumit diplomatului israelian pentru colaborarea excelenta avuta, subliniind…

- Romania si Statul Israel au o relatie unica, veche de 1.000 de ani, o legatura intre popoare, a declarat, marti, ambasadorul Israelului, Reuven Azar, in cadrul unui eveniment dedicat finalului sau de mandat in tara noastra, acesta multumind Romaniei si pentru ca "a ajutat din culise la eliberarea ostaticilor"."Sunt…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a susținut un discurs la Internaționala Socialista, alaturi de Marcel Ciolacu. Sanchez a laudat masurile luate de Guvernul din Romania, susținand ca ”Marcel face in Romania, așa cum fac și eu in Spania”.

- Bavaria reprezinta, dintre landurile germane, cel mai important investitor si partener comercial al Romaniei, cu un volum al schimburilor comerciale de 8,3 miliarde de euro la finele anului trecut, si ne dorim ca marile companii cu sediul in Bavaria din domeniul industriei auto, al ingineriei si al…

- Banca Mondiala finanțeaza in Romania proiecte medicale, de invațamant, de transport și de management al riscului la dezastre, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Șeful Executivului a facut acest anunț dupa cea mai recenta intalnire pe care a avut-o la București cu reprezentanții Bancii Mondiale. ”Rezultatele…

- ”Astazi, 20 mai 2024, Romania, reprezentata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), si statul Qatar, reprezentat de Autoritatea de Reglementare in Comunicatii (CRA), au semnat un Memorandum de Intelegere pentru cooperare in domeniul comunicatiilor electronice.…

- „In viitoarea Politica Agricola Comuna, Guvernul Romaniei sustine alocarea, in continuare, a unor resurse financiare consistente catre sectorul agricol european, pentru protejarea fermierilor si asigurarea competitivitatii Uniunii Europene pe pietele globale. Avem nevoie de o abordare cuprinzatoare…

- Marcel Ciolacu a transmis, la Romania TV, ca nu a cerut niciodata explicit retragerea din cursa pentru București a lui Cristian Popescu Piedone. Eu nu cer retragerea lui Piedone. Am cerut-o? Nu. V-am explicat chiar de vreo doua ori. Mi s-a parut mie destul de clar. Dar, daca doriți, a treia oara, poate…