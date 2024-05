Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, ironic, la Baia Mare, ca nu mai are rost sa facem alegeri daca secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, este deja pe primul loc pentru prezidențiale.Reporter: - Ultimul sondaj politic il arata pe Mircea Geoana caștigator.

- Un sondaj al INSCOP arata ca secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se afla pe primul loc in intentiile de vot la alegerile prezidentiale, cu 26%. Pe locul doi se afla prim-ministrul Marcel Ciolacu (24%), iar pe locul trei este liderul AUR, George Simion, cu 13%. Sondajul a fost facut in…

