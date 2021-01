Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca seful statului, Klaus Iohannis, trebuie sa ceara ''imperativ'' Guvernului, la intalnirea de la Palatul Cotroceni, sa nu vanda ''pe nimic'' companiile romanesti.



"Iohannis trebuie sa faca un singur lucru la sueta anticonstitutionala cu ministrii de la Cotroceni: sa ceara imperativ ca acest Guvern sa nu vanda pe nimic companiile romanesti! Timp de un an nu am permis ca acest Guvern de dreapta, care a dus Romania in faliment, sa vanda tot din casa! Ne-am batut cu ei in Parlament si am reusit sa stopam…