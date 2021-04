Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca presedintele Klaus Iohannis a mintit cand a spus ca, din informatiile sale, pana acum doar Portugalia a depus la Bruxelles Planul National de Redresare si Rezilienta, adaugand ca si Italia a depus planul sau, pe care l-a prezentat si in Parlament. "Iohannis minte din nou pentru Guvernul Sau! 'Din informatiile mele, pana acum doar Portugalia a depus PNRR'. Fals! Iar nu sunteti pe faza si ati ramas in urma, domnule Iohannis. Va ajutam noi unde sa gasiti informatii solide si documente europene despre ce fac alte tari in timp ce Guvernul dumneavoastra…