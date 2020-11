Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD ii acuza pe președintele Klaus Iohannis și pe premierul Ludovic Orban ca plafoneaza cazurile pentru ca nu se fac teste: „Propaganda mincinoasa, asta face Iohannis! Ajustați cifrele din...

- Marcel Ciolacu s-a dezlanțuit dupa ultimul bilanț al Grupului de Comunicare Strategica."Propaganda mincinoasa! Asta face Iohannis! Plafonați cazurile... pentru ca nu testați! Ajustați cifrele din pix! Chiar credeți ca romanii nu au ințeles ce faceți?! V-au spus-o verde in fața specialiștii,…

- Pietele se pot redeschide! Parlamentul a aprobat amendamentul PSD, dar trebuie promulgat de președinte. Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu amendamente, legea de aprobare a Ordonantei de Urgenta prin care Guvernul a dispus, intre altele, inchiderea pietelor, ca masura anti-COVID. Liderul PSD Marcel…

- Liderul social-democratilor i-a reprosat, la randul sau, lui Iohannis ca nu au facut niciun plan concret de combatere a pandemiei si ca din acest motiv Romania a ajuns la peste 5.000 de infectari de coronavirus pe zi. "Dupa "atat s-a putut", noul epitaf al guvernarii Iohannis-Orban care arata strategia…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu face apel la președintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa asculte parerea specialiștilor, susținand ca Romania nu este pregatita ca peste doua saptamani sa intre in campanie electorala. Ciolacu il indeamna pe Iohannis sa țina cont de parerea Alexandru Rafila si Adrian Streinu-Cercel,…

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat, miercuri, pe șeful statului, dupa conferința de presa de la Cotroceni, unde Klaus Iohannis a primit intrebari legate de inceperea școlilor. Totodata, Ciolacu a subliniat faptul ca Iohannis trebuie sa iși dea seama ca este președintele ”tuturor” și nu este președintele…

