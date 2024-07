Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu: Romania va semna cu urmatoarea Comisie Europeana un acord pentru un deficit de 3% in urmatorii sapte ani Romania va semna cu urmatoarea Comisie Europeana un acord astfel incat intr-o perioada de sapte ani sa ajunga la deficitul de 3% asumat prin Tratatul de la Maastricht, a declarat,…

- Salariul minim european este mai aproape de a deveni realitate in Romania, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu. Premierul a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca a a fost pus in transparenta publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania. ”Alegerile au trecut si revenim…

- Deficitul bugetar al Romaniei va ajunge la 6,5% din PIB și exista riscuri pentru un derapaj și mai grav, iar o revenire sub 3% se va amana pentru ciclul electoral care va incepe in 2028, potrivit unei analize publicate de banca ING. Bugetul Romaniei este construit pe un deficit de 5% in 2024, iar regulile…

- Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele patru luni din acest an, soldul negativ cifrandu-se la 57,29 miliarde de lei, fata de 35,88 miliarde de lei sau 2,06% din PIB dupa primele trei luni, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor. In primele patru…

- Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, a declarat marți ca este nevoie sa scada rata de respingere a vizelor și de aceea cat mai mulți romani trebuie sa iși reinnoiasca vizele sau sa aplice pentru una. Totuși, in urma cu 3 ani, Ministerul de Externe le-a cerut romanilor sa nu aplice pentru viza…

- Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 42 Municipiul Bucuresti a respins candidatura Dianei Sosoaca, presedinta a partidul S.O.S. Romania, pentru functia de primar general, deoarece a gasit probleme multiple la listele de semnaturi depuse de aceasta. Șoșoaca a acuzat, insa, ca respingerea candidaturii…

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, ar putea obtine functia de vicepresedinte in viitoarea Comisie Europeana, susține președintele PSD Marcel Ciolacu. De altfel, Tudose deschide lista PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare din luna iunie. Marcel Ciolacu a fost intrebat in emisiunea…

- Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de aparare antiaeriana suplimentare in Ucraina, printre care baterii de rachete Patriot, a anuntat vineri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. ”NATO a verificat capacitatile existente in sanul Aliantei…