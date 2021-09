Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu solicita partidelor USR-PLUS și Alianța pentru Unirea Romanilor sa semneze moțiunea depusa de partidul pe care il conduce, dupa ce AUR a depus propria moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a publicat textul moțiunii de cenzura pe care PSD o va depune la adresa Guvernului Cițu și invita AUR și USR sa o semneze fara alte jocuri politice. "Un lucru e clar! Acest guvern, care a adus haos și saracie, trebuie sa plece acum! Iar pentru asta exista o singura…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a avansat, intr-o postare pe Facebook, posibilitatea ca parlamentarii USR PLUS sa semneze moțiunea de cenzura pe care PSD vrea sa o depuna, reacționand la tensiunile din coaliția de Guvernare care s-au accentuat miercuri seara. „Daca USR PLUS vrea ca acest guvern sa pice,…

- PSD a decis sa depuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu atunci cand se vor aduna cele 234 de voturi pentru ca aceasta sa treaca, a declarat presedintele partidului, Marcel Ciolacu, luni, 30 august, dupa ședința Consiliului Politic Național. Acesta a precizat ca Opoziția mai are nevoie de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa ședința conducerii partidului de la Neptun, ca liderii au decis cu unanimitate de voturi sa depuna moțiunea de cenzura in momentul in care vor strange in Parlament cele 234 de voturi necesare, precizand ca in prezent au doar 204. Marcel Ciolacu declarase…

- ​Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca va depune moțiunea de cenzura atunci când vor avea voturile necesare în Parlament. În acest context, el i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa îi ceara demisia premierului Cîțu, despre care a spus ca este un „condamnat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, joi seara, ca PSD va depune moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu în primele zece zile de la debutul sesiunii parlamentare. Liderul social-democrat susține ca partidul pe care îl conduce a început discutiile cu AUR, pentru…

- Prima moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu va fi categoric depusa și votata de PSD în actuala sesiune parlamentara, care se încheie la sfârșitul acestei luni, a declarat marți Marcel Ciolacu. El susține ca textul moțiunii va fi facut public saptamâna viitoare.Liderul…