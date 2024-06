Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca incepand de luni, alaturi de cei doi vicepremieri, ii va invita pe liderii tuturor partidelor politice pentru a discuta și stabili in comun calendarul alegerilor. ”Aceasta este abordarea corecta si nu schimbarea unui ministru caruia i s-a impus de catre propriul partid sa nu initieze un act normativ […] The post Ciolacu invita liderii partidelor politice pentru stabilirea calendarului alegerilor: Aceasta este abordarea corecta appeared first on Puterea.ro .