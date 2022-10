Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European (EPPO) confirma ca are o ancheta in curs de desfașurare privind achiziționarea de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat al instituției. Aceasta confirmare excepționala vine ca urmare a interesului public extrem de ridicat. In aceasta etapa, nu vor fi…

- PSD anunța intr-un comunicat de presa ca miniștrii social-democrați ar fi indeplinit toate jaloanele prevazute pentru trimestrul III 2022 in Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Anunțul PSD vine dupa ce USR a anunțat ca Romania se afla in fața celui mai slab trimestru de la inceputul…

- Fostul ministru USR al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, catalogheaza drept „o minciuna, pur si simplu” afirmatiile conform carora pensiile din Romania nu pot creste din cauza pragului de 9,4% din Produsul Intern Brut stabilit prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru bugetul…

- ”Este o onoare pentru Romania sa fie tara gazda a Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor. Este o mare bucurie pentru mine, deoarece astazi mi se indeplineste un vis: am reusit ca sef al ANCOM sa obtin organizarea acestei reuniuni in , iar astazi a devenit realitate!…

- “Am finalizat la Ministerul Dezvoltarii cele trei apeluri de proiecte pe Planul National de Rezilienta si Redresare. Am avut trei apeluri de proiecte: pe Valul Renovarii, in valoare de 2,8 miliarde de euro, pe Fondul Local – Componenta C10 – 2,7 miliarde de euro si pe Componenta 15 din PNRR legat de…

- Comitetul interministerial PNRR, organism responsabil cu examinarea progresului in implementarea investitiilor si reformelor, a carui coordonare este asigurata de prim-ministru (presedinte), impreuna cu ministrul investitiilor si proiectelor europene (vicepresedinte), s-a reunit, marti, la Guvern. …

- Potrivit Ministerului Dezvoltarii, proiectul vizeaza reabilitarea si eficientizarea termica a cladirii Primariei din municipiul Falticeni (judetul Suceava), iar contractul de finantare a facut parte dintre primele 7 contracte din Romania finantate din Planul National de Redresare si Rezilienta, incheiate…