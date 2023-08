Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei a anunțat o serie de masuri fiscale pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Primul minister vizat e cel al muncii. „Sunt ferm convins ca domnul ministru va va raspunde. Sunt masuri cu efect imediat. Ne luam termen pana la finalul anului. Nimeni nu ia masuri pompieristice.…

- Premierul Romaniei se intalnește, incepand cu ora 14:00, cu organizațiile nonguvernamentale pentru a discuta despre reforma sistemului de asistența sociala din Romania. La discuții va participa și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.

- Premierul Romaniei a cerut instituțiilor sa intervina in cazul unor „abuzuri” și „violențe” comise impotriva unor beneficiar dintr-un centru de asistența din județul Mureș. Ciolacu a subliniat ca toleranța este zero in astfel de situații.

- Premierul Marcel Ciolacu are in Guvern doi miniștri implicați indirect in scandalul ,,azilele groazei”, cu unul dintre ei lucreaza, respectiv Marius Budai, ministrul Muncii, pus sa se ocupe de demisii și controale, iar Gabriela Firea, acuzata ca apropiații ei sunt implicați direct in acest scandal și…

- Premierul Romaniei a precizat la inaugurarea podului peste Dunare faptul ca obiectivul reprezinta un prilej de mandrie pentru romani și devine un proiect reușit al Romaniei. Ciolacu a punctat ca podul reprezinta un exemplu al muncii in echipa și al colaborarii internaționale.

- Premierul Romaniei susține ca ar fi benefica o reforma administrativa, insa aceasta nu poate avea loc in prag de an electoral, cum este 2024, cand sunt patru randuri de alegeri, dar ca in urmatorul exercțiu electoral trebuie facuta.

- Noul premier al Romaniei, Marcel Ciolacu, se va intalni, vineri, cu mai mulți miniștri. Primii chemați la „apel” sunt cei implicați in gestionarea PNRR. Potrivit programului oficial anuntat de Guvern, de la ora 13.00, Marcel Ciolacu are o intalnire de lucru cu vicepremierul Marian Neacsu, ministrul…

- Greva generala din invatamant continua si miercuri, zi in care reprezentantii Guvernului sunt invitati la sediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) la o sedinta a liderilor sindicali. „Nu a fost o negociere, a fost o intalnire informala, fata de ce se stia nu am avansat, atata ca Guvernul…