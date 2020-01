Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a discutat joi cu ambasadorul Belgiei la București, Philippe Benoit, despre diversificarea investițiilor belgiene in Romania in domeniul agriculturii, industriei agroalimentare, energiei regenerabile și telecomunicațiilor.„Astazi am avut o…

- Marcel Ciolacu, presedinte interimar al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, se intalneste luni cu noul ambasador SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. Intrevedere va avea loc incepand cu ora 14.00.Pe 14 decembrie 2019, Adrian Zuckerman a preluat indatoririle de Ambasador al Statelor Unite…

- Romania, aliata a Statelor Unite, nu este o tinta a Iranului, nici scutul de la Deveselu – a declarat, ieri, ambasadorul Republicii Islamice la Bucuresti, Morteza Aboutalebi. El a explicat ca legislatia recent adoptata de Parlamentul iranian se refera strict la actiunile americane si a adaugat ca o…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a participat, vineri, la Timisoara, la ceremonia de dezvelire a placii din bronz, ocazie cu care a declarat ca Romania nu este complet eliberata.și ca spera ca ce a inceput acum 30 de ani sa se completeze in viitorul apropiat.

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a participat, vineri, la Timisoara, la ceremonia de dezvelire a placii din bronz pe care presedintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump o daruieste orasului in semn de omagiu adus eroilor care s-au jertfit pentru libertate, la 30 de ani de la Revolutie.…

- Dupa ce a avut o intrevedere cu ambasadorul Rusiei, primarul de Chisinau, Ion Ceban, a avut o intalnire joi, 14 noiembrie, si cu ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita. Edilul i-a multumit diplomatului pentru asistenta Romaniei oferita Capitalei si l-a rugat „sa fim ajutati in intensificarea…

- Comisarul general al Sectiunii Romane pentru EXPO 2020 Dubai, Mihail Doru Dediu, a participat luni, 21 octombrie 2019, la evenimentul "EXPO 2020, 1 Year Countdown", organizat de Ambasada Emiratelor Arabe Unite (EAU) in Romania, menit sa marcheze un an pana la deschiderea oficiala a Expozitiei mondiale…