Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, duminica dupa-amiaza, ca deși preturile au crescut in ultimii ani, a crescut si puterea de cumparare a romanilor, dar și pensiile și salariile. Premierul a declarat ca in acest moment cifrele arata ca, odata cu scaderea inflatiei sub 5%, puterea de cumparare a crescut,…

- Rata anuala a inflatiei a coborat in luna iunie la 4,9%, dupa ce in luna mai a fost de 5,1%, iar in aprilie de 5,9%, in conditiile in care cele mai mari cresteri de pret s-au inregistrat la servicii, de 8,81% fata de iunie 2023.

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca salariul minim va crește in Romania și ca masura va intra in vigoare de la 1 iulie, fara alte discuții. Cu toate ca PNL a cerut discuții și masuri pentru oamenii de afaceri, Ciolacu spune ca s-a batut deja palma cu sindicatele și cu patronii.

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca nu toate pensiile cresc de la 1 septembrie. In aceasta situație sunt cei cu venituri foarte mari.„Am marit pensiile. De cand am intrat la guvenare. Am venit la 1 ianuarie cu indicele de inflație, cum e legea. De la 1 septembrie intra noua lege.

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca urmeaza sa fie elaborata o reglementare in baza careia producatorii vor fi obligati sa semnaleze vizibil pe ambalaj in cazul in care au redus gramajul unui produs.

- Premierul Marcel Ciolacu a acuzat joi ca unii comertcianți au redus gramajul la produse, dar au lasat prețurile la fel de mari, cerand autoritaților de control sa intervina urgent. „Consider ca aceasta este o forma de inșelaciune impotriva consumatorilor. Este de fapt o scumpire camuflata și nejustificata…

- Apartamentele noi s-au scumpit cel mai mult in Bucuresti, inregistrand un avans cu circa 17% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata o analiza realizata de site-ul Imobiliare.ro. „Piata imobiliara da semne de revenire inca din toamna anului trecut. Primavara aceasta surprinde insa in ceea ce…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca toate pensiile vor fi platite inainte de Paște. De asemenea, premierul le da asigurari pensionarilor ca pensiile recalculate pe noua Lege a Pensiilor vor fi platite in luna septembrie, așa cum a fost promis.