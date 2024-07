Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca in acest moment cifrele arata ca, odata cu scaderea inflatiei sub 5%, puterea de cumparare a crescut, mentionand ca Guvernul condus de el a indexat, a marit pensiile, salariul minim, iar in timpul guvernarii de dreapta „nu s-a marit, nici macar nu s-a aplicat legea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca este normal sa existe „o dinamica” in privința prețurilor, insa important este ca romanii sa aiba putere de cumparare, ceea ce s-a realizat odata cu indexarea pensiilor și a salariului minim.

- La inceputul ședinței Executivului, premierul Marcel Ciolacu le-a cerut miniștrilor Sanatații și Internelor sa convoace de urgența o videoconferința cu prefecții pentru a stabili unele masuri ce se impun, in condițiile in care a fost emis roșu de canicula. „Pentru ca urmeaza zile in care avem cod roșu…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța faptul ca s-a aprobat memorandumul intre Romania și Ungaria pentru a se reface legatura feroviara intre Timișoara și Szeged. Pe termen lung este in plan și construcția unei linii feroviare de mare viteza intre București și Budapesta, proiect convenit…

- Klaus Iohannis participa azi, 3 iulie, la recepția oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 248-a aniversari a Zilei Independenței. Șeful de stat este insoțit de premierul Marcel Ciolacu, unde au vorbit, cu ambasadorul Kathleen Kavalec, despre prietenia și colaborarile stranse…

- Bogdan Toader, deputat PSD Prahova, a salutat decizia luata de Guvernul Romaniei, in cadrul ședinței de saptamana trecuta, privind proiectul de lege care reglementeaza salariul minim european. ”Guvernul Romaniei, condus de Marcel Ciolacu, a adoptat, saptamana trecuta, proiectul de lege privind salariul…

- Marcel Ciolacu da asigurari ca nu modifica nimic, vrea doar ca statul sa fie ”sustenabil si predictibil”. Legat de marirea plafonului de impozitare a pensiilor, premierul anunța ca doreste crearea unui mecanism similar cu cel aplicat in cazul salariului minim, care sa se bazeze pe datele de la Institutul…

- Formula ce va fi stabilita pentru salariul minim brut pe tara garantat in plata va tine cont de puterea de cumparare, de nivelul castigului salarial mediu brut si productivitatea muncii, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), potrivit Agerpres.