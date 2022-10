Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat joi daca Romania ar putea intra in Spatiul Schengen pana la finalul acestui an, ca exista aceasta posibilitate, insa nu exista o garantie ca acest lucru se va intampla. Seful statului a adaugat ca sunt sanse ca tara noastra sa adere la Schengen, in contextul…

- Declaratii la București cu prilejul Zilei Unitatii Germane Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, spune ca tara sa încurajeaza România sa avanseze cu ambitie în ceea ce priveste…

- K. Iohannis, la deschiderea anului universitar la Univ. de Arhitectura Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. "Avem nevoie de toleranta zero în privinta plagiatului, care este un fenomen toxic în mediul educational", spunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca este nevoie de o legislatie clara, coerenta, care sa garanteze independenta justitiei si sa creeze mecanismele necesare pentru buna functionare a parchetelor. De asemenea, el a afirmat ca reforma legilor justitiei trebuie sa fie finalizata in acord cu…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis marți un mesaj cu ocazia Zilei Comemorarii Victimelor Fascismului și Comunismului, in care reitereaza „angajamentul nostru ferm de a respinge extremismele, intoleranța și ura, sub toate formele lor de manifestare”. Șeful statului face trimitere in mesaj și la ziua…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca a convenit cu omologul din Republica Moldova, Maia Sandu, realizarea unor pasi decisivi in ceea ce priveste interconectarea retelelor de energie electrica din cele doua țari. „In cadrul consultarilor noastre am abordat si subiectul securitatii energetice…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 26 iulie 2022, un mesaj in cadrul Conferintei ”A vision for medium and long- term Refugees Response in Europe – Romania’s Plan for an integrated and inclusive response to protect Refugees from Ukraine”, care a fost prezentat de catre consilierul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 26 iulie 2022, un mesaj in cadrul Conferintei ”A vision for medium and long- term Refugees Response in Europe – Romania’s Plan for an integrated and inclusive response to protect Refugees from Ukraine”, care a fost prezentat de catre consilierul…