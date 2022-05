Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii romani iși pastreaza optimismul cu privire la evoluția economiei, in acest an, chiar daca semnalele din piața nu sunt in masura sa ne faca sa fim așa de optimiști. Și numai daca ne referim la inflatie, care in martie 2022, era mai mare cu 10,15%, fața de perioada similara din 2021, avem…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, in cadrul unei vizite la Buzau, ca Romania are o creștere economica buna, ținand cont de impactul razboiului din Ucraina. Președintele PSD a mai spus ca datoria publica a crescut peste 50% pentru ca au fost luate imprumuturile din PNRR. „Este și normal…

- „In comparatie cu Germania, Romania va avea o creștere economica dubla”, spune presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Seful PSD a declarat ca Romania nu este intr-un colaps economic, explicand ca exista inflatie, dar tara nu are o problema cu somajul pana la acest moment.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca Romania nu este intr-un colaps economic. Liderul PSD a explicat ca exista inflatie, insa tara noastra nu are o problema in acest moment cu somajul si a subliniat ca vom inregistra in acest an o crestere economica aproape dubla fata…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, la Constanta, ca Romania nu este intr-un colaps economic, explicand ca exista inflatie, dar tara nu are o problema cu somajul pana la acest moment.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, desi nu a fost invitat prin intermediul presedintiei Romaniei sa faca vizita in Ucraina, va avea o discutie cu presedintele Klaus Iohannis inainte de a face, saptamana viitoare, deplasarea in tara aflata in razboi. Ciolacu este de parere ca ar fi fost nevoie…

- “Nu vom avea o crestere economica, cat era estimata. (…) In jur de 2,2%-2,4% se va estima o crestere economica, cred, in Romania, reala. Foarte mult, din cauza razboiului din Ucraina. Si in Europa, cea mai afectata tara inteleg – si o sa se dea cat de curand publicitatii – cea mai afectata tara o sa…

- Interesul romanilor pentru programele de știri, in ziua in care armata rusa a atacat Ucraina, a crescut brusc (consumul pe telecomanda). Televiziunile de știri au inregistrat majorari de rating de-a dreptul fabuloase pe 24 februarie (intervalul orar 05:00 – 24:00) comparativ cu ziua precedenta. Antena…