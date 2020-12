Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, intrebat daca PSD ar colabora cu partidul AUR pentru a forma o majoritate parlamentara, ca inca nu a avut o discutie cu George Simion, co-presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor. Liderul social-democratilor a adaugat: „cred ca gandim la fel: sa ne aparam voturile, sa…

- Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion a declarat, duminica seara, ca partidul a obtinut peste cele 500.000 de voturi pe care si-a propus sa le intruneasca si care ar trebui sa le asigurea intrarea in Parlament. Dan Barna: Vedem cat e de greu sa iesim din logica de pesedism…

- "O sa rog pe toata lumea, pe toata suflarea de AUR, sa se bucure, este o mare, mare victorie pe care reusim sa o obtinem la un de existenta a Aliantei pentru Unirea Romanilor. Se anunta a fi un rezultat foarte bun, am luat peste cele 500.000 de voturi pe care ni le-am propus si care ar trebui sa ne…

- "Orban și ai sai folosesc Poliția Romana in scopuri politice", acuza Marcel Ciolacu, dupa ce a fost amendat pentru incalcarea masurilor anti-COVID. Liderul PSD a fost fotografiat stand la masa, in restaurantul unei pensiuni, fara sa respecte distanțarea și in prezența a 10 persoane, deși numarul maxim…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a recunoscut ca a avut discuții cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, privind o eventuala fuziune intre cele doua formațiuni politice: „Am avut aceste discuții”,...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca nu a avut "discutii politice" cu Robert Negoita, ci a avut cu acesta o discutie "ca intre doi prieteni". Intrebat despre ce a discutat cu Negoita, care a fost luni la sediul central al PSD, Ciolacu a spus: "Nu am avut discutii politice…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat luni, intrebat de ce Gabriela Firea nu a fost aseara la sediul PSD din Kiseleff, ca el i-a recomandat acesteia sa ramana alaturi de staful de campanie. Totodata, el s-a declarat ferm convins ca Firea va susține o declarație de presa.„Suntem ferm convins…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a acuzat Guvernul, duminica seara, ca a alocat preferențial fonduri pentru inceperea in bune condiții a anului școlar.Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari ALDE din Giurgiu, care au trecut la PNL, marii caștigatori ai imparțirii fondurilor de la Guvern„Ați…