Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat luni la Varna, daca ia in calcul reducerea plafonului la gaze, in conditiile in care acest plafon este sub cotatiile pietei, ca acest lucru este in discutie. „Toate o sa vina la pachet oricum cu bugetul de stat. Imi doresc ca bugetul de stat, la fel ca…

- „Exista democratie in Romania si ma bucura acest lucru. Cat timp sunt o persoana publica, voi face tot ce tine de mine sa fie democratie consolidata in continuare in Romania. Este un instrument, pe care il foloseste Opozitia. Eu cred ca cel mai bun instrument era motiunea de cenzura. Atunci coagulezi…

- Guvernul anunta ca, luni, de la ora 15.00, premierul Marcel Ciolacu se va intalni cu Alfred Stern, CEO OMV AG, si cu Christina Verchere, CEO OMV Petrom. ”Participa presedintele Senatului, Nicolae Ionel-Ciuca, si viceprim-ministrul Marian Neacsu”, anunta, duminica, Guvernul. Potrivit sursei citate, anterior…

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit senatorului social-democrat, ideea majorarii TVA este doar o propunere a Comisiei Europene, in niciun caz o impunere! „Premierul este determinat sa realizeze toate reformele din PNRR și este pregatit sa iși angajeze raspunderea in Parlament, ne asigura Ion Mocioalca. Pe masa…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca nu s-a pus problema ca Marcel Ciolacu sa negocieze cu mandatul de premier pe masa. „Astazi am vrut sa avem o concluzie prin care sa ne apropiem de masurile finale si apreciez ca dialogul si consultarile cu mediul de afaceri, cu mediul asociativ,…

- Liderii coaliției au programata o noua ședința in care se va discuta din nou despre noile masuri fiscale si reducerea cheltuielilor, dupa ce luni, la intalnirea de la Palatul Victoria intre premierul Marcel Ciolacu și liderul PNL, Nicolae Ciuca, nu s-a ajuns la o forma finala

- Fostul premier Florin Citu sustine ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat ”subventii de la buget in valoare de 3,7 miliarde lei care merg direct la firmele de partid si mai departe ii finanteaza campania electorala”. Fostul premier liberal l-a intrebat sarcastic pe actualul premier daca nu ii…

- Fostul premier Florin Citu (PNL) afirma luni, intr-o postare pe Facebook, ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat acordare de subventii de la buget in valoare de aproape 4 miliarde lei „care merg direct la firmele de partid si mai departe ii finanteaza campania electorala”.„Marcel 'vorbe,…