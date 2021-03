Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost intrebat duminica, intr-o conferinta de presa organizata la Targoviste, daca "are sentimentul ca PSD mimeaza Opozitia", el raspunzand ca formatiunea politica pe care o conduce este in minoritate in Parlament. Ciolacu a adaugat ca nu are inclinatii spre…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat duminica, la Targoviste, ca social-democratii vor sa depuna o initiativa legislativa care sa stopeze migratia parlamentarilor de la un partid la altul."A mai existat un asemenea proiect de lege, atunci Curtea Constitutionala a spus ca nu-i constitutional,…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, ii da o replica dura premierului Citu, in plenul Parlamentului. Dupa ce premierul i-a acuzat pe social-democrati ca sunt nemultumiti de Bugetul pe 2021 pentru ca nu mai pot fura, Ciolacu da exemple de liberali suspectati de coruptie in ultimul an. Dancila a ramas…

- Aleșii voteaza astazi forma finala a bugetului Romaniei. PSD incearca sa faca modificari la pensii și salarii, liderii PNL și USR au zis ca nu pot fi facute astfel de modificari.Proiectul de buget a generat discutii aprinse in Parlament, insa majoritatea pe care o au cele trei partide din coalitia de…

- Premierul Florin Citu le-a transmis parlamentarilor PSD sa puna “mana pe carte”, acuzandu-i in acest fel ca nu stiu sa citeasca proiectul de buget pentru 2021 pe care Guvernul l-a elaborat, scrie Agerpres . “Dragi colegi si stimati romani, asa cum v-am spus, nu a fost vorba despre buget astazi, aici.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia ca România risca sa piarda 30 de miliarde de euro, bani europeni, daca nu vine cu proiecte concrete de dezvoltare. Liderul social-democrat afirma ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca premierul Florin Citu se duce "de pomana" la Bruxelles, pentru ca nu are un plan pentru accesarea banilor europeni si nici buget. "Citu se duce de pomana la Bruxelles. Nu are un plan pentru accesarea banilor europeni, nu are buget.…