- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca a depus un amendament in proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului prin care sa fie facilitat accesul tuturor celor care doresc la bazele sportive ale statului. El crede ca…

- Speranta acestei natiuni sta in copiii sai, spune presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, in mesajul transmis de Ziua Nationala, precizand ca „avem o sansa extraordinara sa indeplinim total visul european si sa aderam la Schengen”. „Speranta acestei natiuni sta in copiii sai! Delia, un copil…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a catalogat marți seara, la Romania TV, ca fiind un incident „foarte grav” lovirea unui sat din Polonia, țara membra NATO, de catre doua rachete rusești. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cu cat va crește salariul minim in Romania? E o intrebare la care foarte mulți romani așteapta un raspuns concret de la oficialii coaliției de guvernare. Premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au fost miercuri intr-o vizita la o fabrica de camioane din Petrești,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca la nivelul actualei guvernari se doreste o crestere a salariului minim, insa valoarea cuantumului cu care va creste acesta va depinde de cifrele care se vor regasi in proiectul de buget pentru viitor. Seful Executivului a raspuns la o conferinta de presa la finalul…

- ”Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, alaturi de lideri ai Coalitiei si de membri ai Guvernului, cu reprezentantii furnizorilor si distribuitorilor de energie. Cu aceasta ocazie, au fost analizate solutii pentru optimizarea mecanismelor de gestionare a situatiei generate…

- Programele de sprijin pentru tineri si familii sunt derulate impreuna cu Fondul Roman de Contragarantare. Din acest moment, bancile se vor putea inscrie in program, iar tinerii sunt asteptati sa acceseze aceste credite, a anunțat ministrul Famimliei - Gabriela Firea.Regulamentul celor doua programe…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, urari de sanatate, fericire si bunastare comunitatilor evreiesti din tara noastra cu ocazia sarbatorii Ros Hasana, subliniind ca aceasta reprezinta un moment de reflectie asupra consolidarii unei societati tolerante si incluzive. “Ros Hasana reprezinta o…