Stiri pe aceeasi tema

- ”INS confirma oficial ca inflatia a coborat la o singura cifra, 9,4%! Dupa ce pandemia, liberalizarea ticaloasa a preturilor la energie si gaze, criza energetica si razboiul au impins inflatia pana la 16,8% in noiembrie anul trecut, iata ca masurile noastre de lupta contra inflatiei au avut succes”,…

- CITEȘTE ȘI Ciolacu: INS confirma oficial ca inflatia a coborat la o singura cifra, 9,4% / Iata ca masurile noastre de lupta contra inflatiei au avut succes / Inflatie de 8%, in decembrie Potrivit INS, rata inflatiei in iulie 2023 a fost 9,4%. ”Asta este un lucru foarte, foarte bun pentru Romania si…

- Rata anuala a inflatiei in iulie 2023 este de 9,4%, fata de 10,3% in luna precedenta. Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a apreciat ca acesta este ”un lucru foarte, foarte bun”, in conditiile in care ”suntem intr-o perioada destul de grea pentru tara”.Potrivit INS, rata inflatiei in iulie 2023 a…

- ”Astazi, inflatia in Romania este cu o singura cifra. Vor veni si datele oficiale. Este pentru prima oara cand avem o inflatie cu o singura cifra. Asta este directia corecta. Este pentru prima oara cand directia Romaniei in zona economica este cea corecta”, a declatrat, joi seara, la Romania TV, premierul…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 5,5% in iunie, de la nivelul de 6,1% inregistrat in luna mai, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cifra anuntata de Eurostat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o diminuare…

- Premierul desemnat Marcel Ciolacu prezinta joi, in plenul Parlamentului, programul de guvernare și lista Guvernului. „Vin astazi in fața dumneavoastra sa imi asum un program de guvernare și o echipa de miniștri cu care sa depașim toate aceste greutați! Vin dintr-un partid care și-a asumat cele mai grele…

- Premierul desemnat Marcel Ciolacu sustine ca isi va depune mandatul de prim-ministru in cazul in care PNL va iesi de la guvernare pana in 2024, informeaza Agerpres.El a fost intrebat daca PSD ia in calcul ca PNL sa iasa de la guvernare inainte de anul 2024. CITESTE SI Cadavre, viruși, substanțe…

- Premierul desemnat, Marcel Ciolacu , a declarat marti ca prima lupta a noului guvern va fi cu preturile si cu specula si ca Romania va trebui sa aiba o crestere economica de peste 3%. „Trebuie sa avem o crestere economica de peste 3%, sa aducem inflatia la 8% pana la finalul acestui an si sa reducem…