Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joia trecuta, proiectele de buget pe anul viitor, acestea fiind transmise Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbatute si aprobate in procedura de urgenta.Senatorii si deputatii au putut depune amendamente la buget de vineri seara pana duminica la ora 14,00, iar luni, la ora 10,00,…

- Proiectele de lege privind bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat pe 2024 intra de luni in dezbaterea comisiilor Parlamentului, votul final urmand sa fie dat miercuri in plen. Guvernul a aprobat, joia trecuta, proiectele de buget pe anul viitor, acestea fiind transmise Parlamentului cu solicitarea…

- Guvernul a aprobat, joia trecuta, proiectele de buget pe anul viitor, acestea fiind transmise Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbatute si aprobate in procedura de urgenta.Senatorii si deputatii au putut depune amendamente la buget de vineri seara pana duminica la ora 14,00, iar luni, la ora 10,00,…

- ”O sa facem un buget noaptea ca hotii”, a afirmat Ciolacu. ”Adoptam astazi Bugetul de Stat pe 2024, unul axat pe investitii de circa 7% din PIB. Anul viitor, investitiile vor contribui cu jumatate la cresterea economica, iar cresterea investitiilor va fi dubla fata de cea a consumului! Aici este,…

- ”De la 16,8%, la 6,7% ! Aceasta este evolutia inflatiei in ultimul an! Cand am preluat mandatul de premier am promis ca voi lucra impreuna cu BNR astfel incat sa ducem inflatia la o singura cifra pana la sfarsitul anului”, spune Marcel Ciolacu intr-o postare pe Facebook. Premierul arata ca ”INS confirma…

- "Vreau sa va prioritizați atat proiectele de investiții, cat și resursele umane din instituțiile pe care le gestionați", i-a avertizat premierul Marcel Ciolacu pe miniștrii sai, in debutul ședinței de guvern de astazi.

- „Avem in discutie. Stiti foarte bine ca am redus plafonul la energie electric. Sunt ferm convins ca anul viitor, pe schema de baza se vor mai adauga anumite modificari, sunt in analiza in momentul acesta si la Ministerul Energiei si la domnul vicepremier Marian Neacsu si cat de curand vom veni cu ele,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, unde iși angajeaza raspunderea pentru pachetul fiscal, ca echilibrarea sistemului inseamna apropierea de modelul „o țara ca afara”, ca trebuie luate masuri dure „acolo unde exista frauda, acolo unde exista…