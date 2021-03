Ciolacu: Industria uşoară trebuie să fie desemnată "industrie de suport strategic" Industria usoara trebuie sa fie desemnata "industrie de suport strategic", adica Guvernul sa achizitioneze cu prioritate de la producatorii romani echipamente militare, pentru medici si pentru fortele de ordine, a declarat, marti, presedintele PSD, Marcel Ciolacu.



"Industria usoara trebuie sa fie desemnata industrie de suport strategic. Adica, Guvernul sa achizitioneze cu prioritate de la producatorii romani echipamente militare, echipamente pentru medici si pentru fortele de ordine. Stocurile din rezerva statului si pentru situatii de urgenta sa fie asigurate frecvent de la firmele…

Sursa articol: agerpres.ro

