Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca a transmis miercuri presedintelui Klaus Iohannis si presedintilor partidelor parlamentare solicitarea de a adopta urgent un Pact pentru Sanatate. "Am transmis astazi presedintelui Romaniei, tuturor presedintilor partidelor parlamentare si…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a declarat ca a transmis miercuri presedintelui Klaus Iohannis si presedintilor partidelor parlamentare solicitarea de a adopta urgent un Pact pentru Sanatate. "Am transmis astazi presedintelui Romaniei, tuturor presedintilor partidelor parlamentare si liderului grupului…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu propune un Pact pentru Sanatate care sa garanteze oamenilor ca indiferent de cine se va afla la butoanele țarii va face din sanatate o prioritate. Liderul PSD a transmis in acest sens o solicitare catre președintele Klaus Iohannis și catre șefii partidelor parlamentare.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a transmis, miercuri, o scrisoare catre președintele Klaus Iohannis și președinții tuturor partidelor politice prin care solicita semnarea unui pact comun pentru sanatate. Ciolacu susține ca pactul ar garanta românilor ca, "indiferent cine va fi la conducerea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris un mesaj pe Facebook in care critica Guvernul ca „a pierdut lupta cu pandemia”. Ciolacu se refera și la prezența președintelui Klaus Iohannis la ședința de guvern din aceasta seara.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca pericolul de infectare cu noul coronavirus nu este in ziua votului, ci in timpul campaniei electorale. Ciolacu spune ca in prezent, lucrurile sunt „scapate de sub control” in privința infectarilor noi zilnice.Ciolacu atrage atenția ca prioritatea…

- Despre situația din weekend, cand președintele PSD Marcel Ciolacu a fost surprins intr-un restaurant din Buzau, cu 10 persoane, fara sa poarte masca și fara sa respecte regulile de distanțare, președintele Klaus Iohannis a spus: "Cum credeți ca ar fi fost cu o guvernare PSD, daca conducerea PSD nu respecta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi ca nu crede ca "se mai intampla in vreun stat european ceea ce face presedintele Klaus Iohannis", apreciind ca, prin declaratiile la adresa social-democratilor acesta "isi uita haina constitutionala de presedinte". "Nu se poate sa fii presedintele Romaniei,…