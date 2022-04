Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, la Cheile Gradistei, ca pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 17,3 miliarde de lei, va fi prezentat luni de liderii coalitiei, subliniind ca acesta reprezinta o premiera, deoarece este pentru prima data cand un guvern vine cu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a transmis tinerilor de la Scoala Politica a TSD, in cadrul unui eveniment organizat la Cheile Gradistei, in judetul Brasov, ca este important sa invete din greselile celor care conduc acum PSD, sa nu incerce sa „arda” din etape si sa nu pice in capcana, sa ajunga…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a transmis tinerilor social-democrati care au participat la Scoala Politica a TSD la Cheile Gradistei, in judetul Brasov, ca este important sa invete din greselile celor care acum conduc partidul si sa nu pice in capcana sa ajunga "dupa chipul si asemanarea" lor.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a transmis tinerilor social-democrati care au participat la Scoala Politica a TSD la Cheile Gradistei, in judetul Brasov, ca este important sa invete din greselile celor care acum conduc partidul si sa nu pice in capcana sa ajunga „dupa chipul si asemanarea” lor.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca pachetul de masuri "Sprijin pentru Romania" este in valoare de aproximativ 17.3 miliarde de lei, din care peste 7 miliarde vor fi alocate pachetului social.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni dimineata ca social-democratii vor lua act de documentele privind excluderea parlamentarului PSD, Dumitru Coarna, dupa ce social-democratul a mers la Ambasada Rusiei. Potrivit unor surse din partid, PSD a votat deja excluderea lui Dumitru Coarna din…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța, joi, ca propune excluderea din partid a deputatului Dumitru Coarna dupa ce acesta, alaturi de alți trei parlamentari, s-a intalnit cu ambasadorul rus la București, Valeri Kuzmin. „Voi propune excluderea domnului deputat Dumitru Coarna din Partidul Social Democrat,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, ca propunerile ministrului Finantelor, Adrian Caciu, legate de supraimpozitarea celor care detin mai mult de doua proprietati sau doua masini, reprezinta „o abordare social-democrata” in contextul in care taxarea directa a proprietatilor in Romania…