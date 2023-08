Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, anunța ca va aduna Parlamentul intr-o sesiune extraordinara in vederea modificarii Legii Pensiilor Speciale. „Saptamana viitoare vom convoca Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a modifica Legea pensiilor speciale in acord cu obiecțiile CCR”, anunța Marcel…

- Astazi, 12 iulie a.c., polițiștii rutieri și cei de prevenire din județul Salaj au desfașurat o activitate informativa, in randul conducatorilor auto din municipiul Zalau, cu privire la riscurile asociate consumului de alcool sau droguri la volan și a conducerii fara permis de conducere. Scopul activitații…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea initiata de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc si senatorul PNL Daniel Fenechiu prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare, cunoscuta si ca„Legea Anastasia”. A fost denumita astfel…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 7 iulie, legea initiata de senatorul PSD Robert Cazanciuc si de senatorul PNL Daniel Fenechiu prin care soferii care se urca la volan sub influența alcoolului sau drogați, fara permis de conducere și omoara oameni vor ajunge direct la inchisoare, a transmis…

- Duminica, 2 iulie a.c., polițiștii brașoveni, alaturi de jandarmi și polițiști locali au continuat sa desfașoare activitați de natura sa confere incredere cetațenilor ca locuiesc intr-un mediu de liniște și siguranța adecvat. Astfel, s-a acționat in continuare in cadrul dispozitivelor instituite la…

- Un barbat din Baleni, in varsta de 64 de ani, va trebui sa petreaca ani grei de inchisoare, dupa ce a fost prins la volan fara permis de conducere și sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Cel in cauza a fost condamnat la 3 ani, 5 luni și 10 zile de inchisoare pentru comiterea de infracțiunilor…

- Persoanele care urca la volan fara permis, sub influenta alcoolului sau a drogurilor si provoaca accidente mortale vor face inchisoare, potrivit unui proiect de lege, dezbatut in Parlament. Initiat de senatorul PSD, Robert Cazanciuc, documentul prevede ca, in astfel de cazuri, instantele nu vor mai…

- Daca planuiești sa bei alcool, mai bine lasa mașina acasa sau ia un taxi! Conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice este periculoasa și poate fi sancționata și cu dosar penal, daca șoferul are o alcoolemie de peste 0,40 g/l alcool pur in aerul expirat. Cei care sunt prinși la volan…