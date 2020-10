Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca in urmatoarea sedinta a Consiliului Politic National al partidului se va discuta un set de criterii privind alcatuirea listelor pentru alegerile parlamentare.



"Avem mai multe criterii. A venit domnul profesor Dincu cu ele, au fost doar enumerate - aptitudini de comunicare, intelectuale, relationare, aparitii in presa, integritate, leadership. Toate aceste lucruri se vor discuta si in urmatorul Consiliu Politic National, cand vom avea propunerile concrete de la organizatii. (...) A fost o discutie si in aceasta privinta (a traseismului…