Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca partidele din coalitia de guvernare vor ca Romania sa aiba pana la sfarsitul anului un buget de stat si ca vor veni cu o reducere a TVA la gigacalorie pe perioada iernii, informeaza Agerpres . Liderul social democratilor a anuntat ca pensiile…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca se incearca finalizarea și adoptarea proiectului pentru bugetul pe 2022 pana la finalul anului in curs. „O sa venim cu o reducere a TVA la gigacalorie pe perioada iernii, ianuarie, februarie, martie, astfel incat sa fie cat mai suportabil”, a mai anunțat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca partidul pe care il conduce nu iși va rasturna propriului guvern prin motiune de cenzura, daca PNL va refuza, in anul 2023, sa predea functia de prim ministru, așa cum s-a angajat sa o faca. „Partidul Social Democrat se va retrage de la guvernare, daca nu…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat ca proiectul legii bugetului de stat pe 2022 trebuie adoptat de Parlament pana la sfarsitul anului in curs.Eu am spus ca trebuie pana la sfarsitul anului sa avem buget. La ce majoritate parlamentara exista, la ce specialisti avem in zona de…

- PNL și PSD au stat trei ore la negocieri, joi seara, pentru a finaliza discuțiile pe programul de guvernare. La finalizarea discuțiilor, Marcel Ciolacu – președintele PSD a spus ca partidele au stabilit ca joi Romania sa aiba Guvern investit. „Ambele partide au cate o propunere de premier. Am discutat…

- Ministrul interimar de Finanțe, Dan Vilceanu, a declarat ca Planul Național de Redresare și Reziliența a fost deja discutat și aprobat de Comisia Europeana și nu crede ca mai poate fi modificat precum dorește PSD. Intr-o declarație de presa citata de Agerpres, el afirma ca PNL nici nu susține acest…

- Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan a declarat, joi, dupa negocierile din Parlament cu cei de la PSD, pe viitorul program de guvernare, ca incepand cu anul viitor, alocatiile urmeaza sa fie indexate, pensiile urmeaza sa fie indexate, dar ca astazi nu va fi anuntat niciun procent privind aceste…

- „PSD a venit astazi cu cele 100 de masuri. Am cerut ministrului de Finante executia bugetara pana in acest moment si cred ca prioritatea zero este sa venim cu o lege pentru rectificarea bugetara in Parlament”, a afirmat Marcel Ciolacu, dupa intrevederea social-democratilor cu PNL. El a mai spus ca…