Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, inaintea ședinței social-democraților, ca le va propune colegilor ambele variante privind partidul care va avea primul premier și a anunțat ca este posibil ca maine sa fie votați noii președinți de la Senat și Camera Deputaților. „O sa propun ambele variante, care partid va avea primul premier și […]