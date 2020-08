Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat sambata ca PSD si va arata "forta" si "dorinta" de a castiga atat alegerile locale, cat si alegerile parlamentare. "Congresul de astazi va insemna un nou inceput pentru Partidul Social Democrat, cel mai important partid din Romania, care, astazi,…

- Congresul extraordinar al PSD are loc sambata la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 10.00. Social-democratii isi aleg noua conducere, iar in competitia interna pentru sefia partidului s-au inscris liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu si fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici.Citește…

- Eugen Teodorovici, fost președinte executiv al PSD, a depus la Tribunalul București o cerere de ordonanța președințiala prin care solicita amanarea Congresului PSD.Citește și: SURSE - Moțiunea de cenzura: curentele de gandire din Parlament In fața instanței, Teodorovici a spus ca el…

- Fostul presedinte executiv al PSD Eugen Teodorovici reclama incalcari grave ale Statutului partidului, in pregatirea Congresului care ar trebui sa aiba loc in 22 august si pentru care candidaturile se depun pana in 7 august, la ora 16.00. ”PSD, trezeste-te!”, transmite Teodorovici, care sustine ca…

- Eugen Orlando Teodorovici a postat un mesaj pe o rețea social in care judeca actuala conducere interimara a Partidului Social Democrat. ”Daca actuala conducere interimara a PSD s-a grabit sa imparta frațește cu PNL data alegerilor locale, adica peste doua luni, in plina pandemie, de ce nu se grabește…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a pus in discuție, in ședința de luni a partidului, oportunitatea depunerii moțiunii de cenzura, pe motiv ca nu este prioritatea romanilor in acest moment, dar și organizarea Congresului, au confirmat pentru G4Media.ro mai multe surse de la varful partidului.…

- Potrivit acestuia, procedurile interne pentru organizarea unui Congres PSD ar putea fi finalizate in „doua, trei saptamani”, iar ulterior va fi stabilita și data evenimentului in care social-democrații iși vor alege noua conducere. „Vom face congres, chiar se impune un congres. Cat de curand vom declanșa…

- In Partidul Social Democrat au reinceput jocurile de culise, odata cu apropierea iminenta a Congresului unde va fi aleasa o conducere statutara care sa duca partidul in alegerile locale și parlamentare din 2020. Congresul extraordinar ar putea avea loc in iunie sau iulie, in funcție de evoluția pandemiei.…