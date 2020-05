Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu sustine ca Guvernul nu mai are bani in buget pentru a acoperi pensii si salariile bugetarilor. Liderul social-democrat ii acuza pe liberali ca nu au venit cu niciun plan de relansare a economiei. Prin umare, PSD a venit cu un pachet de 28 de masuri pentru…

- "Guvernul nu mai are bani la buget pentru pensii și salarii, asta pentru ca investitorii și-au pierdut increderea in economia romaneasca. Klaus Iohannis a inceput sa vorbesca deja de austeritate. Adica ne așteapta taieri de pensii și salarii. Avem deja peste un milion de șomeri. (...) Iohannis le-a…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca PNL și Klaus Iohannis lanseaza atacuri la adresa PSD pentru a ascunde realitatea, care ar fi ca nu mai sunt bani pentru pensii și salarii.Citește și: Ministerul de Interne: In ce condiții vom putea calatori in afara localitații, dupa 15 mai…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a dat o replica fulminanta dupa atacurile presedintelui Klaus Iohannis la adresa PSD. "Se poarta ca un dictator care trebuie sa aiba mereu dreptate. Iohannis trebuia sa fie garantul Constitutiei, dar el ataca incontinuu institutii fundamentale ale statului,…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a raspuns marti criticilor primite de social-democrati in conferinta de presa a presedintelui Klaus Iohannis, spunand ca Parlamentul a adoptat legi pentru a proteja nivelul de trai al romanilor și capitalul romanesc si ca asta nu inseamna populism.Vezi…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, raspunde acuzațiilor formulate de președintele Klaus Iohannis in prima conferința de presa organizata de la inceputul pandemiei, in care a criticat in termeni duri Parlamentul și partidul social-democrat. Liderul PSD susține ca masurile luate de guvernul liberal au lasat…

- PSD respinge invitația transmisa de Ludovic Orban liderilor de partide pentru consultari, marți, pentru stabilirea datei alegerilor locale. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca trebuie începute discuții cu partidele pentru gestionarea crizei provocate de coronavirus."PSD constata înca…