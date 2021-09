Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a criticat, intr-o postare pe Facebook, activitațile din ultimele zile ale președintelui Klaus Iohannis și ale premierului Florin Cițu. Liderul PSD susține ca in timp ce Romania se confrunta cu valul patru al pandemiei, șeful statului ii indeamna pe romani sa joace golf, iar prim-ministrul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se arata siderat de modul in care președintele Romaniei și premierul gestioneaza valul patru al pandemiei. „Carnetul de partid de la PNL a devenit mai tare decat certificatul COVID!”, este de parere Ciolacu. Liderul PSD face referire la plecarea lui Klaus Iohannis…

- Partidul Social Democrat susține ca soluția cea mai rapida de incetare a crizei politice și guvernamentale este ca președintele Klaus Iohannis „sa iși exercite rolul constituțional de mediator” și „sa solicite demisia urgenta a prim-ministrului Florin Cițu”, a transmis partidul condus de Marcel Ciolacu…

- Toți cei care au sperat ca moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu nu va fi depusa trebuie sa recunoasca faptul ca s-au inșelat: moțiunea USRPLUS-AUR a fost depusa. Asta nu inseamna ca totul este rezolvat și ca Florin Cițu pleaca acasa! E posibil, dar mai este mult pina acolo. Unii inca mai cred…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa ședința conducerii partidului de la Neptun, ca liderii au decis cu unanimitate de voturi sa depuna moțiunea de cenzura in momentul in care vor strange in Parlament cele 234 de voturi necesare, precizand ca in prezent au doar 204. Marcel Ciolacu declarase…

- Liderul PSD a declarat, luni, intr-o conferința de presa ca oamenii vot ieși in strada, iar președintele Klaus Iohannis iși va recunoaște greșeala pe care a facut-o numindu-l pe Florin Cițu in frunte Executivului. „Romanii și-au dat seama cu cine au de-aface și vor ieși in strada și atunci…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri președintelui Klaus Iohannis sa îi ”ceara urgent demisia” premierului Florin Cîțu, dupa ce șeful Executivului a recunoscut ca a facut doua zile de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului în Statele…

- Președintele PNL, Prahova, Iulian Dumitrescu a anunțat joi-seara, pe pagina sa de socializare ca se alatura echipei lui Florin Cîțu și ca va candida la funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Iulian Dumitrescu este primul lider care face referire la susținerea președintelui Klaus Iohannis pentru…