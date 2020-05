Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, il ataca dur pe președintele Klaus Iohannis. „Atacul președintelui Iohannis (privind Autonomia Ținutului Secuiesc n.r.) e mic și neeuropean.A fost sancționat și in presa internationala, și in cancelarii. A depașit linia roșie privind declarația cu Ardealul. NU il cunosc pe Viktor Orban. O linie a partidului care nu s-a mai regasit in atacurile președintelui și a recurs la acest atac și a crezut ca atacurile sunt pe masura. PSD e o obsesie pentru Iohannis. Sentimentul de ura pentru mine nu exista. Eu nu am dușmani politici. Am adversari politici. Un…