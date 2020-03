Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat dupa sedinta grupului parlamentar al PSD daca ar dori un congres al partidului online, presedintele interimar al PSD a spus: „Daca criza coronavirus continua, e posibil”. Ciolacu a mai spus ca ar fi posibil ca votul la congresul in care se va alege conducerea partidului sa se desfasoare…

- In condițiile infectarilor cu virusul Covid-19, liderul PSD Marcel Ciolacu insista ca congresul partidului a fost amanat din cauza coronavirusului. Mai mult, Ciolacu spune ca Ludovic Orban ar trebui sa iși vada de treaba lui și sa nu dea directive despre cum sa se faca politica in PSD. „Nu e nicio tensiune.…

- "In principiu, voi candida la Congres. Cu un proiect politic. Sa nu mai intram in lupte ce nu privesc PSD. Chiar daca sunt membri implicați, nu trebuie sa ne implicam. Vor fi 5 vicepreședinți, 8 pe regiuni, secretar general și trei organizați ca meritocrație politica. Trebuie sa caștigam alegerile,…

- Comitetul Executiv National al PSD a stabilit, miercuri, ca data Congresului partidului sa fie 29 februarie, urmand ca decizia finala sa fie luata in sedinta Biroul Permanent National al partidului de luni, a declarat presedintele interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu. "Am discutat si despre…

- Social-democratii se reunesc luni, la ora 12.00, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a analiza oportunitatea depunerii unei motiuni de cenzura, in urma angajarii raspunderii Guvernului Orban, pe legea bugetului de stat pe 2020. Cert este ca PSD va sesiza Curtea Constitutionala in legatura…

- Potrivit surselor citate, acest demers ar viza impiedicarea pe viitor a unui Guvern sa procedeze in acest fel pentru adoptarea bugetului de stat, dar nu va avea ca efect amanarea intrarii in vigoare a legii bugetului pe acest an.In acelasi timp, separat, PSD va decide luni, in Comitetul…

- Congresul PSD va avea loc pana la data de 29 februarie, urmand sa se decida daca acesta va fi unul extraordinar sau ordinar, a anuntat luni presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, la finalul Biroului Permanent National al PSD. Totodata, BPN al PSD a decis ca la reuniunile Comitetului…