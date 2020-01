Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca social-democratii vor depune "categoric" in sesiunea parlamentara care incepe in februarie o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de Ludovic Orban. "In aceasta sesiune, incepand cu 1 februarie, categoric PSD va depune o motiune de cenzura. La prima reunire a grupurilor parlamentare incepem strangerea de semnaturi si in decursul sesiunii vom depune motiunea de cenzura. Am sperat sa avem un motiv concret, avem mai multe, nu suntem majoritari in acest moment in Parlamentul Romaniei, PSD e singurul partid de opozitie,…