Ciolacu: Impozitul zero pe salariul minim este total nesustenabil

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, considera ca eliminarea impozitului pe salariul minim este o masura „nesustenabila” din punct de vedere bugetar. Președintele PSD i-a raspuns pe Facebook unui internaut care i-a acuzat pe social-democrati. „Facilitati fiscale pentru firme, impozite…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata ca, in varianta in care social-democratii vor da primii seful Executivului, numarul de ministere detinute de PSD si PNL vor fi egale, iar in situatia in care PNL va da primul premierul, liberalii vor avea mai putine ministere decat social-democratii.…

- Liderul social-democrat Marcel Ciolacu explica de ce PSD doreste sa intre la guvernare alaturi de PNL si UDMR: “este un moment mai dificil decat credem. Daca continuam in acelasi ritm, s-ar putea peste sase luni sa ramanem doar noi pe la televizoare si sa nu mai avem despre ce Romanie sa vorbim. Avem…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ce membri PSD vor face parte din nou guvern. Liderul social-democrat a vorbit despre foști prim-miniștri și despre lideri cu o popularitate incontestabila și cu o experiența considerabila in administrație. Ciolacu a spus ca social-democratii si liberalii nu…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți PNL are o decizie prin care nu poate negocia cu PSD. Liderul PSD a mai spus ca toate variantele sunt in discuție, inclusiv susținerea unui guvern minoritar. „PNL are o decizie prin care nu poate negocia cu PSD. Inseamna ca suntem in același…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a susținut, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca premierul Florin Cițu se pregateste sa dea bani din Fondul de rezerva al Guvernului „exclusiv” unor localitati cu primari PNL. Marcel Ciolacu afirma ca Florin Cițu incearca prin aceasta mișcare „proasta și disperata”…

- Intr-un mesaj pe Facebook, preluat de agenția News.ro , Ionut Mosteanu, liderul deputatilor USR PLUS, i-a transmis lui Marcel Ciolacu, președintele PSD, ca exista o „cale simpla sa infirme blatul cu premierul Florin Citu” si anume sa inceteze cu „tergiversarile si perdelele de fum”, absenta social-democratilor…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii invita, printr-o postare pe Facebook, pe liderii USR PLUS și AUR la consultari in ceea ce privește textul moțiunii de cenzura inițiate de social democrați impotriva premierului Florin Cițu. Liderul opoziției le-a transmis acestora ca miza cea mai importanta in acest…