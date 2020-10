Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis ramane "in agenda politica a unui singur partid" - PNL, noteaza Agerpres. "Am urmarit discursul presedintelui Iohannis. Se continua in acelasi ritm, la inceputul discursului presedintele incearca sa fie presedintele Romaniei…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a facut din nou declaratii de presa de la Cotroceni, ca „fatalismul mioritic al domnului Iohannis nu tine loc de masuri concrete”. „In sfarsit, presedintele Iohannis ne-a spus care e secretul luptei sale cu pandemia: norocul”,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat miercuri ca fiind „groaznic de grețos” faptul ca Guvernul și președintele Klaus Iohannis dau vina pe romani pentru raspandirea masiva a coronavirusului, dupa conferința de presa in care șeful statului a zis ca „sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Iasi, intrebat fiind de jurnalisti ce parere are despre intalnirea dintre candidatul dreptei la primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele Klaus Iohannis, ca "la Cotroceni s-a facut un sediu de campanie". "Cred ca la Cotroceni…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca motiunea de cenzura care a fost supusa votului in aceasta saptamana in Parlament a condus la "limpezirea apelor in partid". El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa la Botosani, ca, in urma votului, "nu mai exista gri in partid", ci doar "alb…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, la Falticeni, ca ministrul Transporturilor, Lucian Bode, trebuia sa-si depuna demisia demisia de onoare dupa accidentul rutier din Arges in care a fost implicata masina in care se afla. ''Este acelasi lucru care se intampla aici, la Suceava.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a raspuns luni, intr-un interviu acordat pentru g4media.ro, la acuzațiile lui Klaus Iohannis. In cea mai dificila perioada pentru Romania, PSD vrea sa arunce țara in haos pentru a pune mana pe putere cu orice preț, a spus președintele Klaus Iohannis in ziua in care in Parlament…

- "Nu cred ca miza este premier PSD sau nu. Cred ca se reseteaza jocul politic. Este evident ca ceea ce spune domnul Orban, despre ce ar putea sa faca PSD, a facut el si cu PNL-ul. Au monopolizat toate institutiile statului, punand acolo clienti politici, rude, fini, finii finilor, toti incapabilii…