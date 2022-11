Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 2 noiembrie, la Dambovita, ca ordonanta privind pensiile speciale este importanta pentru ca Romania și-a asumat-o prin PNRR, ca jalon, dar a adaugat ca pensiile militarilor nu sunt pensii de serviciu, indiferent „ca vorbim de Europa sau Statele…

- Prezent la Constanta, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a vorbit si despre pretul la energie electrica si solutiile gasite. "Din punctul meu de vedere trebuie sa inchidem ordonanta pe energie. 80 la suta din energia produsa de Romania trebuie sa intre in zona de reglementare. Si nu trebuie…

- Președintele PSD se declara nemulțumit de discuțiile din spațiul public legate de majorarea pensiilor și de „care da mai mult pensionarilor”. Marcel Ciolacu spuen ca iși dorește o marire de pensii cat mai mare, dar sustenabila. Raspunzand unei intrebari privind declaratiile presedintelui Klaus Iohannis…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca in cazul Blue Air ar trebui sa intervina institutiile statului, pentru ca problemele sa fie rezolvate. „Este o companie privata. (…) Nu credeti ca institutiile statului roman ar trebui sa intervina, sa faca lumina? Totusi, sunt peste 200.000 de romani care…

- O sedinta interministeriala pe tema masurilor de sprijin pentru scumpirile la energie va avea loc miercuri, la Guvern, la convocarea premierului Nicolae Ciuca, conform surselor Economedia si G4Media. Autoritatile vor sa gaseasca o noua solutie pentru sprijinirea consumatorilor, iar comitetul interministerial…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca marti va avea loc o intalnire a liderilor coalitiei de guvernare in care se va discuta, in primul rand, despre preturile la energie. „Din punctul meu de vedere, nu e nicio tensiune in interiorul coalitiei. Cred ca prioritatea unu la toata lumea in acest…

- Schema de compensare a preturilor la energie se va incheia in curand, iar Ministerul Energiei si ANRE cauta, acum, o alta solutie, spune Marcel Ciolacu. Intre timp, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, spune ca momentul ales pentru liberalizarea preturilor la energie nu a fost tocmai inspirat, potrivit…

- „Hai sa fim coerenti. Am vazut si stirea guvernatorului BNR care a zis un lucru cat se poate de corect, cea mai mare parte a inflatiei a venit din pretul la energie care a explodat. Pentru ca nu s-au luat niste decizii cand trebuia si atunci am venit cu acea compensare am diminuat si inflatia, impactul…